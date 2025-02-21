Trabzonspor'un yeni transferi Jabol-Folcarelli sakatlandı

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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol-Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, "Oyuncumuz Tim Jabol-Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

ARA TRANSFERİN SON GÜNÜNDE İMZA ATMIŞTI

Trabzonspor, Folcarelli'yi ara transferin son gününde 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında AC Ajaccio'dan transfer etmişti.

Bu sezon Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fransa 2. Ligi'nde 15 maça çıkan Folcarelli, sahada bulunduğu 1068 dakikada 1 gol kaydederken 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştü.