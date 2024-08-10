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Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon’a geldi. Genç oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, Ukrayna ekiplerinden Zorya Luhansk Takımından Arseniy Batagov’u kadrosuna kattı. Karadeniz ekibiyle 4 yıllık anlaşma yapan 22 yaşındaki genç savunma oyuncu bu akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’na geldi. Genç oyuncuyu havalimanında taraftarlar çiçek ve tezahüratlarla karşıladı.