Trabzonspor'un yeni transferi Anıl Başaran Salah da olabilir Avdijaj da

Spor Arena / Orhan ULUCA | Sezon başı Trabzonspor’un transfer ettiği Donis Avdijaj 8 yıl önce Schalke formasıyla henüz daha 16 yaşında olmasına rağmen U17 takımında oynadığı 25 maçta 44 gol atıp, 13 asist yapınca hakkında haberler yapılmaya başlanmıştı. Bir sene sonra ise U19 Takımı’na geçiş yaptığında bu kez 5 maçta 17 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Schalke, Kosovalı genç yetenek ile profesyonel sözleşme imzalarken henüz tek bir resmi maç oynamamasına rağmen bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirledi. Gelin görün ki; geçen zaman içerisinde yolu Trabzonspor’a da düşse de tek devre sonunda gönderilen Avdijaj beklentilerin çok uzağında bir performans ortaya koyarak hiçbir kulüpte tutunamadı. ‘Yetenek’ önemlidir ama her şey demek değildir. Trabzonspor’un transfer ettiği genç forvet Rahmi Anıl Başaran potansiyel olarak içerisinde bir Mohamed Salah taşıyor olabilir fakat gideceği yolun sonunda onu “Avdijaj” mı, yoksa “Salah” kariyeri mi beklediğini bundan sonra vereceği sınavda alacağı not belirleyecektir.

Nasıl futbolcu?

Anıl Başaran’ı Salah’a -en azından oyun tarzı ve tipoloji olarak- benzetebiliriz. Dar alanda becerikli, son vuruş becerisi yüksek olmasının yanı sıra hızlı ve çabuk olması nedeniyle kontralarda ise fazlasıyla etkili... Golcülük becerisi yüksek olmasına rağmen kafa hakimiyetinin henüz yeterli seviyede olmaması ve oyun bilgisinin eksikliği dolayısıyla büyük bir takımın tek santrforu şeklinde oynaması zor. Tıpkı son maçında denendiği üzere Salah gibi ters ayaklı kenar forvet rolünde başarı şansı yüksek. Kenar forvetin dışında klasik merkez santrforun yanında gezgin forvet ya da forvet arkası rolü genç oyuncu için bu dönem en uygun opsiyonlar. Öte yandan ilk kontrolün

yetersizliği, kafasını kaldırmadan top sürme çabaları ve çevre kontrolünün yetersizliğinin yanı sıra kenarda oynadığında savunma takibi konusunda eksikleri gibi çok konuda gelişim göstermesi üst seviyede tutunması için mecburiyetleri.

AZİMLİ OLMALI

Henüz 20 yaşında ve öncülü Avdijaj gibi onu Trabzonspor’a getiren unsur son vuruş konusundaki becerisi fakat onu üst seviyeye taşıyacak olan ayrıntı ise taktiksel ve mental açıdan kat edeceği mesafe olacaktır. Özetle Avdijaj mı olacak yoksa Salah mı, bunu artık yeteneği değil karakteri belirleyecektir. Kumaş güzel, terzi hazır ve iyi bir şekilde dikilmesi için çabası ve azmi de hazır olmalı!

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