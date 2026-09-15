Trabzonsporâ€™un yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Thomas Reis oluyor! Ã–zel jet gÃ¶nderildi

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

SÃ¼per Ligâ€™de sezona Ã§alkantÄ±lÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan Trabzonspor, kulÃ¼bÃ¼n efsane isimlerinden teknik direktÃ¶r Fatih Tekke ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni hoca operasyonunu hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Bordo-mavili yÃ¶netimin gÃ¼ndemindeki ilk sÄ±raya, daha Ã¶nce Samsunsporâ€™da sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansla dikkat Ã§eken ve ÅŸu anda Bulgar ekibi Ludogoretsâ€™i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Thomas Reis geldi.

Ã–ZEL JET BULGARÄ°STAN'A GÃ–NDERÄ°LDÄ°

YaÄŸÄ±z SabuncuoÄŸlu'nun aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re; Trabzonspor, 53 yaÅŸÄ±ndaki Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve kulÃ¼bÃ¼ Ludogorets ile resmi temaslara baÅŸladÄ±. BaÅŸkan ErtuÄŸrul DoÄŸan'Ä±n, masadaki pazarlÄ±klarÄ±n olumlu sonuÃ§lanma ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k Ã¶zel jetini Bulgaristanâ€™a gÃ¶nderdiÄŸi kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin anlaÅŸmayla noktalanmasÄ± durumunda Thomas Reis'Ä±n 24 saat iÃ§erisinde Trabzonâ€™a getirilerek resmi sÃ¶zleÅŸmeye imza atmasÄ± ve vakit kaybetmeden takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§mesi planlanÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Â

THOMAS REIS'IN KARNESÄ° VE SÃœPER LÄ°G TECRÃœBESÄ°

Daha Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™de Samsunsporâ€™un baÅŸÄ±nda 1,5 yÄ±la yakÄ±n gÃ¶rev yapan ve kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 72 maÃ§ta 1.63 puan ortalamasÄ± yakalayan Thomas Reis, ligi ve TÃ¼rk futbol yapÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±ndan tanÄ±masÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Bu sezon Bulgaristan ekibi Ludogorets'in baÅŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 11 resmi maÃ§ta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 maÄŸlubiyet alarak baÅŸarÄ±lÄ± bir grafik Ã§izen tecrÃ¼beli teknik adam, Trabzonspor yÃ¶netimi tarafÄ±ndan takÄ±mÄ±n disiplin ve fiziksel kondisyon eksikliÄŸini giderebilecek en uygun aday olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â