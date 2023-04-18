Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi

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Bordo mavililerin anlaşmaya vardığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, resmi imza atmak için Türkiye'ye geldi.

Bjelica, saat 00:45 sularında THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yarın bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

SON OLARAK OSİJEK’İ ÇALIŞTIRDI

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek’i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı.

Bjelica, Dinamo Zagreb’te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

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FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Nenad Bjelica, 2021/22 sezonunun başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut'u tercih etmişti.