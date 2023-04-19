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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica: Gururlu hissediyorum

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#Röportaj
Trabzonsporun yeni teknik direktörü Nenad Bjelica: Gururlu hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 11:33

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente ulaştıktan sonra bordo-mavili kulübün müzesini ve stadyumunu gezdi. Bjelica, "Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz" dedi. 

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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente ulaştıktan sonra bordo-mavili kulübün müzesini ve stadyumunu gezdi. Bjelica, "Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz" dedi. 

Trabzonspor tarihindeki ilk Hırvat teknik direktör olan Nenad Bjelica, İstanbul’da başkan Ertuğrul Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak dün akşam saatlerinde Trabzona geldi. Taraftarın heyecanla beklediği teknik adam, ayağının tozuyla Trabzonsporun Şamil Ekinci Müzesini gezdi. Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzundan bordo-mavili kulübün geçmişi hakkından bilgi alan teknik adam, sonrasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Akyazı Stadyumuna geçti.

BJELICA: GURURLU HİSSEDİYORUM

Stadyumda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz ve Ali Haydar Gediklinin eşlik ettiği Hırvat teknik adam, "Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonsporu takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler. Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#Röportaj

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