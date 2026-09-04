Trabzonspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? İki isim öne çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için hareketli günler yaşanıyor.

Yerli ve yabancı birçok ismi değerlendiren yönetim, arayışlarını sürdürürken özellikle yabancı teknik adamlar konusunda karar noktasına yaklaştı.

ERTUĞRUL DOĞAN "YABANCI OLACAKMIŞ GİBİ DURUYOR" DEMİŞTİ

Bordo-Mavililer'de Başkan Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Hata yapma lüksümüz yok. Dolayısıyla her şeyini düşünüyoruz. Fakat yabancı olacakmış gibi duruyor. Çalışmalar o yönde” ifadelerini kullanarak arayışın yönüne dair mesaj vermişti.

CONCECAIO VEYA MARCELINO!

Trabzonspor’un ajandasında son olarak Villarreal'i çalıştıran İspanyol teknik direktör Marcelino ve son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao başta olmak üzere pek çok yabancı teknik adamın yer aldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Bordo-Mavililerde yeni teknik direktör konusunda karar süreci bu adaylar üzerinden devam ediyor.