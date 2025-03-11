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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke şehre geldi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Teknik Direktör
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 14:25

Trabzonspor’un eski futbolcusu Fatih Tekke, bordo-mavili kulübün teknik direktörlük görevi için Trabzon'a geldi. 19 yıl sonra Trabzon'a dönen Tekke, "1 saniye bile kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

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Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ayrılığının ardından anlaşmaya varılan Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine başlaması için kente geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile bugün öğle saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan Tekke, "1 saniye bile kaybedecek vaktimiz yok. Hayırlı ramazanlar, taraftarları çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.

KILIÇ: KAPTANI ALDIK, GELDİK

Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ise "Uzaktan bir transfer yapmadık, Trabzonspor’umuzun kaptanını aldık, geldik" diye konuştu.

Takımın efsaneleri arasında olan 47 yaşındaki Tekke, bugün saat 15.00'teki idmana katılarak ilk mesaisini yapacak. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan paylaşımda, “Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke” ifadeleri kullanıldı.

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Teknik Direktör

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