Trabzonspor’un yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: "320 milyon TL bulamazsak UEFA’dan men cezası gelebilir"

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Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki eski yönetimde yer alan ve yeni başkan Ertuğrul Doğan’ın asbaşkanlığını üstlenen Zeyyat Kafkas, kongre süreci ve kulübün mali durumuyla ilgili DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu’ndan kongre talebinde bulunan yöneticilerden biri olan Kafkas, “5-6 futbolcu, alacakları için ihtar çekmişti. Biz de ‘Bu ihtarları dava konusu yapmamak için kongre kararı alın ve bunları yeni bir enerjiyle çözelim’ dedik. O yüzden kongreye gittik. Hepsi halledilecek” dedi.

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10 GÜNDE 130 MİLYON TL BULUNDU

Ay sonuna kadar 16 milyon Euro’ya yakın ödemeleri olduğunu açıklayan Kafkas, şöyle devam etti: “Yeni başkanımız geçtiğimiz 10 gün içerisinde 100 ila 130 milyon TL arası sponsorluk, loca uzatması, reklam ve hibe adı altında bir kaynak sağladı. Çok kısa bir süre içinde 16 milyon Euro’luk, yani 320 milyon lira civarında acil bir ödeme var. Bir şekilde halledilecek. Halledemezsen ‘borcu yok’ yazısı alamıyorsun ve UEFA’dan men olmaya kadar gidebiliyorsun. Öncelikle bunu aşalım."

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ŞAMPİYONLUK SONRASI HATA YAPILDI

Kafkas, geçen yıl kazanılan şampiyonluk sonrası kulübün sağlıklı yönetilemediğini savunarak, “Çok iyi oyuncuları maliyetlerini doğru dürüst hesaplamadan alırsanız, ileride gelirlerde aksama olursa sizin önünüz bir şekilde tıkanır. Tıpkı bugün bizim yaşadığımız gibi” dedi. Kafkas, ödemeleri azaltmak adına ilk etapta kadro maliyetini düşürmeyi istediklerini belirterek “Borç 3 milyara dayandıysa, 2 milyara düştüğünde kutlamalar yapılmasını istiyorum” dedi.