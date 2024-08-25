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Trabzonspor’un yeni 10 numarası Muhammed Cham’ın maliyeti belli oldu

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#Transfer#Trabzonspor#Muhammed Cham
Trabzonspor’un yeni 10 numarası Muhammed Cham’ın maliyeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

Trabzonspor yaklaşık 4 aydır peşinde olduğu Augsburg’lu Muhammed Cham’a önceki gece 03.00 sularında kavuştu.

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Havaalanında yoğun bir taraftar grubu tarafından çiçeklerle karşılanan 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imza atacağı belirtildi. Bordo mavililer 10 numara mevkisinde oynayan genç futbolcu için Alman kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SÜREÇ UZUN SÜRDÜ AMA GELDiĞiM iÇiN MUTLUYUM

Kariyerinde 214 resmi maça çıkan ve 42 gol, 34 asistlik performansı bulunan Cham, havaalanında yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Bu sürecin uzun sürdüğünü biliyorum ama sonuç olarak buradayım. Ben de Almanya’da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi umut ediyordum. Mutluyum. Kendimi 10 numara olarak söyleyebilirim ama önemli olan hocamın ve takımın neler istediği” dedi.

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#Transfer#Trabzonspor#Muhammed Cham

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