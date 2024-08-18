Trabzonspor'un yeni 10 numarası Koreli Seok Hong!

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Trabzonspor, uzun süredir görüştüğü Hyun Seok Hong’un transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili yönetim, Güney Koreli oyuncu için Belçika’nın Gent Kulübü ile tüm konularda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalaması ve kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Oyuncunun yarın Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Bu sezon Belçika Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yapan Güney Koreli oyuncu 7 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle dikkat çekti.