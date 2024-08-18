×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'un yeni 10 numarası Koreli Seok Hong!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Kore
Trabzonsporun yeni 10 numarası Koreli Seok Hong
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 07:00

Trabzonspor, 25 yaşındaki oyuncu için Gent ile anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, uzun süredir görüştüğü Hyun Seok Hong’un transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili yönetim, Güney Koreli oyuncu için Belçika’nın Gent Kulübü ile tüm konularda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalaması ve kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Oyuncunun yarın Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Bu sezon Belçika Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yapan Güney Koreli oyuncu 7 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle dikkat çekti.

Gözden KaçmasınStanimir Stoilov: Son dakika golünü hak ettik...Stanimir Stoilov: "Son dakika golünü hak ettik..."Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Kore

BAKMADAN GEÇME!