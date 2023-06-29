Trabzonspor’un üçüncü bombası: Mislav Orsic

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Nenad Bjelica’nın yönetiminde yeni sezon revize edilmiş bir kadro ile iddialı bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Bordo mavili ekip Panathinaikos’tan Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis ve Real Valladolid’den İspanyol stoper Joaquin Fernandez’den sonra Southampton’dan Hırvat kanat Mislav Orsic’le anlaşmaya vardı.

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ADA’DA ŞANS BULAMADI

Karadeniz ekibi, bir dönem Dinamo Zagreb’de Nenad Bjelica ile birlikte çalışan 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile aldı. Oyuncuyu geçen sezon devre arasında Dinamo Zagreb’ten 5 milyon 750 bin Euro’ya alan Southampton ilk etapta 5 milyon Euro istese de gerek Ada’da neredeyse hiç şans bulamayan Orsic’in da gitmek istemesi gerekse Trabzonspor’un pazarlık gücü sayesinde 2.2 milyon Euro’ya kadar düştü.

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Trabzonspor ayrıca bu transfer anlaşması çerçevesinde Southampton yönetiminin sahibi olduğu Spor Toto 1. Lig temsilcisi Göztepe’ye 19 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş’i verdi.

TAM BiR JOKER

Orsic, Dinamo Zagreb’de Bjelica ile 2 birlikte sezon çalışmıştı. Yıldız oyuncu Zagreb’te 214 maçta 91 gol, 40 asistle oynadı. İki ayağını da etkin şekilde kullanabilen 30 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta ve forvette görev yapabilen tam bir joker pozisyonunda. Öte yandan Trabzon, Fernandez’i de KAP’a bildirdi.