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Trabzonspor'un tur için rakibi Rapid Wien!

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#TRABZONSPOR#Konferans Ligi#Rapid Wien
Trabzonsporun tur için rakibi Rapid Wien
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 11:53

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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#TRABZONSPOR#Konferans Ligi#Rapid Wien

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