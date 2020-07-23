Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de!

Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere’den kadrosuna katan Trabzonspor, yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek.

Yardımcı antrenör Eddie Newton’un İngiltere piyasasına hakim olma noktası da Karadeniz ekibi için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İngiliz çalıştırıcının yeni sezonda takımın başına geçme ihtimali de bulunuyor.

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