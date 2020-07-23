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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de!

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Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de!
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Ön libero ve orta saha bölgesi için çok ciddi bir çalışma yürüten Trabzonspor, Obi Mikel’in ayrılığı ve Ndiaye’nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor.

Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere’den kadrosuna katan Trabzonspor, yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek.

Yardımcı antrenör Eddie Newton’un İngiltere piyasasına hakim olma noktası da Karadeniz ekibi için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İngiliz çalıştırıcının yeni sezonda takımın başına geçme ihtimali de bulunuyor.

 

Trabzonsporun transferde gözü İngilterede

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