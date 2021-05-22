Trabzonspor'un transfer radarındaki yeni isim Georgios Giakoumakis!

Yeni sezon için kadro planlamalarını sürdüren Trabzonspor için Yunanistan’dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sportime’ın haberine göre; Trabzonspor, Hollanda Eredivise’de küme düşen Venlo’da forma giyen Georgios Giakoumakis’i kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında AEK’ten 200 bin Euro bedelle Venlo’ya transfer olan 26 yaşındaki santrfor için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği öne sürüldü.

GOLLERİN YARISINI ATTI

Venlo’daki ilk sezonunu geçiren Giakoumakis bu sezon dikkatleri üzerine çekti. Eredivisie’de 30 karşılaşmada forma giyen ve 26 gol kaydeden Giakoumakis ligin gol kralı oldu. Venlo bu sezon toplam 43 gol kaydederken bu gollerin yüzde 50’sinden fazlasında Giakoumakis’in imzası var