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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Süper Kupa maçı kafilesi açıklandı

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Trabzonspor'un Süper Kupa maçı kafilesi açıklandı
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TFF Süper Kupa maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan, Majid Hosseini, Edgar Le, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Hakan Yeşil, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa Kınalı, Kerem, Lewis, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

 

Trabzonsporun Süper Kupa maçı kafilesi açıklandı

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