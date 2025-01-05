Trabzonspor'un son yenilgisi Van'da tepki çekti

Haberin Devamı

Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor bugün saat 20.00'da deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'nin bir çok ilindeki taraftarlarından tepki gelmeye başladı. Aldığı mağlubiyetle 14. sıraya düşen Trabzonspor'a bir tepki de Van'dan geldi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Van Trabzonsporlular Derneği, Uzak şehirlerde yaşayan 7'sinden 70'ine bu takıma gönül vermiş insanların bu başarısızlığın manevi yüküyle ezilmesine artık tahammülleri kalmadığını ifade ederek, "Ülkenin her köşesinde ve hatta dünyanın bir çok yöresinde etkisi ve izi olan büyük Trabzonspor'umuzun Van'daki destekçileri ve takipçileri olan biz Van Trabzonsporlular Derneği olarak duygularımızı içtenlikle paylaşıyoruz. Geçmişi kupalarla ve başarılarla dolu bir takım olan Trabzonspor'un şampiyonluk senesinden (2022) sonra aşağı yönlü hızlı bir şekilde azalan ivmesi ve özellikle bu sezon gösterdiği dip performans bizi kalpten yaralamaktadır. Dikkatle incelendiğinde, gelen oyuncular hatalı seçilerek giden oyuncuların yerlerini asla dolduramamışlardır. Hal böyle iken, bu akşam Samsunspor karşısında takım olarak gösterilen düşük performans, isteksiz futbol ve elde edilen mağlubiyet bizi duygusal olarak bitirme noktasına getirmiştir. Puan tablosuna bakıldığında bu durum oldukça açıktır. Mevcut yönetimin Trabzonsporumuzun ekonomik yüklerini azaltması çok değerlidir. Fakat sportif başarı gelmediğinde bunun hiç bir anlamı ve önemi yoktur taraftar gözünde. Dolayısıyla, Trabzonspor'un borcunun azalması şu an için övünülecek bir durum değildir. Trabzonspor'un sahada başarıya ihtiyacı vardır ve bizim gibi uzak şehirlerde yaşayan 7 sinden 70 ine bu takıma gönül vermiş insanların bu başarısızlığın manevi yüküyle ezilmesine artık tahammülü kalmamıştır. Bu minvalde, kıymetli Trabzonspor'umuz daha fazla acziyete düşmeden yönetim ve teknik ekipten sağduyulu davranarak yönetimden ayrılmalarına gönülden arzu ediyoruz" ifadelerine yer verildi.