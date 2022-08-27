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Trabzonspor'un son transferi Naci Ünüvar imza için geliyor

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar
Trabzonsporun son transferi Naci Ünüvar imza için geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 14:52

Trabzonspor’un Ajax’tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın kente gelecek.

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Trabzonspor’un Ajax’tan kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için şehre geliyor.

Bordo-mavililer, uzun süredir transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacak.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar

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