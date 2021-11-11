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Trabzonspor'un sol bek listesi! Sivasspor, Juventus ve Lille...

#Trabzonspor#Transfer#Sol Bek
Trabzonsporun sol bek listesi Sivasspor, Juventus ve Lille...

Trabzonspor, yaz döneminde olduğu gibi Ocak ayı transferi için de erkenden çalışmalara başladı. Öncelikle sol bek mevki güçlendirilecek. Yerli olarak en ciddi aday; Sivassporlu Uğur Çiftçi. Listedeki yabancı isimler ise Juventuslu Luca Pellegrini ve Lille’den Bradaric...

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Ezeli rakiplerine 9 ve 10 puanlık farklar atarak Milli araya giren Trabzonspor ’da, gündem transfer ... Yaz döneminde hamleleri erken yapan ve erken takım olmanın meyvesini yiyen Bordo-Mavililer, Ocak ayı için de benzer politika izleyecek. Karadeniz ekibi, eksik bölgeleri güçlendirmek adına çalışmalara başladı. Öncelikle sol beke takviye planlanıyor. Yerli olarak listedeki en ciddi aday; Uğur Çiftçi.

Açık kapı bıraktılar

Sezon başında da gündeme gelen tecrübeli oyuncu için Sivasspor cephesiyle önümüzdeki haftalarda temas kurulacak. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un Uğur Çiftçi’yle ilgilendiğini açıklayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Sezon başında teklif olmuştu. Devre arası için henüz bir şey yok. Uğur başarılı bir oyuncu. Biz daha önce Mert Hakan’ın da Emre Kılınç’ın da önünü kapatmadık” demişti. Trabzonspor’un listesinde, heyecan yaratacak yabancı isimler de bulunuyor. Bunlar; Juventus’tan Luca Pellegrini ve Lille’den Bradaric. Uzun süredir Futbol İzleme Komitesi’nin takip ettiği iki oyuncu da TFF’nin yaş kriterine uydukları (1997 doğumlu veya daha küçük) için 14. yabancı olarak kadroya yazılma hakkına sahipler. Ağustos ayında kiralık olarak gündeme gelen 21 yaşındaki Bradaric, Lille formasıyla Ligue 1’de toplam 46 dakika şans bulabildi ve takımında mutsuz.

Pellegrini 2 kez kiralandı

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Aynı şekilde 1999 doğumlu Pellegrini de Juventus’ta kulübeye hapsoldu. İtalyan sol bek, 3 maçta 110 dakika forma giyebildi. Juventus, 2019’da 22 milyon Euro bedelle Roma’dan kadrosuna kattığı Pellegrini’yi, önce Cagliari’ye, sonra da Genoa’ya kiralamıştı. Bordo-Mavili yönetim, Abdullah Avcı’nın yaz döneminde de sıcak baktığı iki isim için yine kiralama formülüyle nabız yoklayacak.

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#Trabzonspor#Transfer#Sol Bek

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