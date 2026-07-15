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Trabzonspor'un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı!

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#Trabzonspor#Eren Mert#Futbol
Trabzonsporun scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 17:30

Trabzonspor Scout Şefi Eren Mert, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Eren Mert'in açıklaması şu şekilde oldu:

"Bugün itibarıyla büyük bir onurla yürüttüğüm Trabzonspor Kulübü'ndeki görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca sahip olduğum bilgi, birikim ve emeği kulübümüz için en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Ancak gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım.

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Şahsıma olan teveccühleri için Sayın Başkan'a, Trabzonspor camiasının tüm paydaşlarına ve özellikle de büyük Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum.

Gösterdikleri sevgi ve destek benim için her zaman çok kıymetli oldu. Trabzonspor'a bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyorum. Çünkü ayrılık da sevdaya dahildir. Allah'a ısmarladık."

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#Trabzonspor#Eren Mert#Futbol

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