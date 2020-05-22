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GeriFutbol Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda 5 kritik deplasman!
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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda 5 kritik deplasman!

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Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda 5 kritik deplasman!
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Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran’da başlayacak olan ligde gözünü deplasman maçlarına dikti.

KAlanalan 8 maçının 5’ini deplasmanda oynayacak olan bordo mavililer, şampiyonluk için bu mücadelelerden en az hasarla çıkmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu alanda da zirvede yer alıyor.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Göztepe(d)

Alanya(d)

Ankaragücü

Galatasaray(d)

Antalyaspor

Denizlispor(d)

Konyaspor

Kayserispor(d)

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