Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda 5 kritik deplasman!

KAlanalan 8 maçının 5’ini deplasmanda oynayacak olan bordo mavililer, şampiyonluk için bu mücadelelerden en az hasarla çıkmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu alanda da zirvede yer alıyor.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Göztepe(d)

Alanya(d)

Ankaragücü

Galatasaray(d)

Antalyaspor

Denizlispor(d)

Konyaspor

Kayserispor(d)