Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda 5 kritik deplasman!
Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran’da başlayacak olan ligde gözünü deplasman maçlarına dikti.
KAlanalan 8 maçının 5’ini deplasmanda oynayacak olan bordo mavililer, şampiyonluk için bu mücadelelerden en az hasarla çıkmak istiyor.
Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu alanda da zirvede yer alıyor.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Göztepe(d)
Alanya(d)
Ankaragücü
Galatasaray(d)
Antalyaspor
Denizlispor(d)
Konyaspor
Kayserispor(d)
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