Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ligde oynuyor, oyuncuları kimler?

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Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok takımı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Trabzonspor, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kapsamında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. İşte bordo mavili ekibin rakibi Ruzomberok hakkında merak edilenler...

RUZOMBEROK NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rakibi Ruzomberok, Slovakya Süper Ligi'nde mücadele ediyor. 2019-2020 sezonunda Slovakya Kupası'na dördüncü kez katıldılar ve Slovan Bratislava'ya mağlup oldular. 2023-2024 sezonunda da Slovakya Kupası'nın galibi oldular.

Kadrosunda Tomáš Frühwald, Simon Gabriel, Daniel Köstl, Matus Mali, Alexander Selecki, Martin Gomola, Jan Maslo, Adam Tucny, Jan Hladik gibi oyuncular bulunuyor.