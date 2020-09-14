Trabzonspor'un oynatmadığı Hosseini'ye Porto kancası | Son dakika transfer haberleri

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Trabzonspor’un kadrosunda düşünmediği ve gönderilecekler listesinin en başında ismi yazan Majid Hosseini için flaş iddia...



Portekiz basını, ülkenin en büyük kulüplerinden Porto’nun, İranlı savunmacıyı uzun süredir takip ettiği ve transferi için Bordo-Mavililer’e teklif yapacağını öne sürdü.

Daha önce İtalyan ekibi Sampdoria olmak üzere birkaç kulüp 24 yaşındaki oyuncu için Fırtına’nın kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. (Fanatik)

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