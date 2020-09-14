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GeriFutbol Trabzonspor'un oynatmadığı Hosseini'ye Porto kancası | Son dakika transfer haberleri
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Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un oynatmadığı Hosseini'ye Porto kancası | Son dakika transfer haberleri

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Portekiz basını, Porto’nun, Trabzonspor'un forma şansı vermediği Majid Hosseini'yi uzun süredir takip ettiğini ve transfer teklifi yapacağını öne sürdü.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor’un kadrosunda düşünmediği ve gönderilecekler listesinin en başında ismi yazan Majid Hosseini için flaş iddia...

Portekiz basını, ülkenin en büyük kulüplerinden Porto’nun, İranlı savunmacıyı uzun süredir takip ettiği ve transferi için Bordo-Mavililer’e teklif yapacağını öne sürdü.

Daha önce İtalyan ekibi Sampdoria olmak üzere birkaç kulüp 24 yaşındaki oyuncu için Fırtına’nın kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. (Fanatik)

Trabzonsporun oynatmadığı Hosseiniye Porto kancası | Son dakika transfer haberleri

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