Trabzonspor'un net borcu açıklandı! 1 milyar 192 bin 419 bin TL...

Toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticilerin yanı sıra kurul üyeleri, eski yönetici ve bazı futbolcular da katıldı.



SÜRMEN: YENİ YUSUF, ABDÜLKADİR, UĞURCANLARA İMKAN YARATMALIYIZ



Divan Başkanlığı seçimini 2022 yılının Şubat ayında gerçekleştireceklerini belirterek açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, altyapıya da değinerek, "Amatörümüz kadar profesyonel takımımıza futbolcu yetiştirecek eski mahalle tarlalarımız yok. Bunun olmadığı yerde başka takımlarımız olmalı. Bu takımlar da Trabzonspor tarafından desteklenerek oradan profesyonel takıma futbolcu devşirmek zorundayız. U19, U20 başarılı olabilir, bunlardan birkaç kişi profesyonel takımın yedeğinde de olabilir ama bizim görmek istediğimiz Yusuf, Abdülkadir ve Uğurcanlar gibi ilk 11de oynayacak imkanlar yaratmaktır. Bunun yanında Türkiye genelinden de futbolcu toplama gerekliliğimiz varsa hem onların hem de yetiştirdiğimiz futbolcular için bir kolej kurmamız lazım. Ya da Trabzon'dan bir kolejle anlaşarak bu çocukların eğitimine katkı sağlamak lazım. Böylece genç çocukların Trabzon'u tercih etmelerinin altyapısını hazırlamış oluruz" dedi.



MHK'DA DENETİM MEKANİZMALARININ DAHA SIKI ÇALIŞACAĞI GÖRÜLÜYOR



Şampiyonluk Trabzonspor'un vazgeçilmezidir ve şampiyonluğa oynamak için her sene kadrolar oluştururuz. Ama bunu oluştururken mali tablomuzu da asla bozmamalıyız diye sözlerini sürdüren Sürmen, "Şunu da düşünmeliyiz; Gerçekten şampiyonluk kadroları kurulduğu zaman şampiyon olunabiliniyor mu? Bazen yetmiyor. Sonrasında büyük mali yüklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Mutlaka biz doğru transferlerle güçlü takım kurmalıyız ama hesabımızı kitabımızı iyi yapalım. Bir de saha sonuçlarına etki eden faktörleri ortadan kaldırmanın yollarını aramak zorundayız. Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yeni bir sistem olacak. Artık alt lige düşme ile karşı karşıyalar. Denetim mekanizmalarının daha sıkı çalışacağı görülüyor" diye konuştu.



ÜLKEDE ÖZEL HÜKÜMLER OLMAMALI



Ali Sürmen, Kumpas Davası'na yönelik de şunları kaydetti:



"İnsanlar haklı olarak bize Kumpas Davası'nı soruyor. Trabzonspor'un vazgeçilmez davaları şike ve kumpas davası bir şekilde devam ediyor. Ben de hukukçu olduğum için mütalaayı okudum. Orada çok tuhafıma giden şeyler var. Başka türlü elde etme imkanı belli olmadan neden dinleme ve izleme kararı verdin? Sistem oysa o zaman Türkiye'de ceza hukukunda kimse ceza almaz. Operasyonu yürütenlerle karar verenler FETÖ'den yargılandı. FETÖ'lü yargıçların kürsüde oturup verdiği kararlar ne olacak? Ülkede özel hükümler olmamalı. Bu gerekçe ile insanlar herkes kendi davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşır."



KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 192 BİN TL



Ali Sürmen'in açıklamalarının ardından Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu okudu.

Yapılan açıklamada, gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre bordo-mavili kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.



AHMET AĞAOĞLU: YÜZDE 70 GELİR KAYBINA RAĞMEN BORÇ ARTIŞINI YÜZDE 30LA FRENLEDİK



Denetim Kurulu’nun açıkladığı mali raporların ardından kürsüye çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30'larda tutmayı başardıklarını söyledi.

Ağaoğlu, "900 milyon TL borçla aldığımız ekonomi yüzde 80 harcaması Euro olan kulübün net borcu 1.2 milyar civarında. Türk Lirası bazında neredeyse yüzde 30 artış, senelik yüzde 10 artışla borcu frenlemeyi başardık. Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde 70 oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içerisinde tutmayı başardık. Eleştiriler yapılırken içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların gerçekleri göz önünde bulundurularak yapılırsa o zaman çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz" ifadelerini kullandı.



YABANCI KURALI HESAPLARIMIZI DEĞİŞTİRDİ



Teknik direktör Abdullah Avcının 5 mevki için transfer talebinde bulunduğunu aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Neredeyse her mevkide 3-4 oyuncunun ismi bize ulaştı. Bunların ekonomik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra kulübün ekonomik imkanları dahilinde 3 transfer gerçekleşti. 4üncüsünü bu hafta sonuna kadar ya da gelecek hafta içerisinde paylaşmış olacağız. Diğer iki isimle temaslarımız devam ediyor ancak federasyonun almış olduğu 8+3 kuralı önümüzdeki sene de 7+4 ve takip eden sezon 6+5 kuralı bizim bütün hesaplarımızı ciddi şekilde değiştirdi. Yabancı kuralı netleştikten sonra 19 yaşındaki bir oyuncuya talip olduk, 3 milyon 500 bin Euro istediler. Kurala göre değerlendirmemizi yeniden yapacağız. Ama görünen o ki dördüncü transferimizin ardından önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2 yabancı transfer daha sonra ülke içi yerli transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız."



TRANSFER LİMİTİNE SAHİBİZ



Ağaoğlu, "Ocak ayında yaptığımız transferlerden sonra da limitimizde ciddi bir kullanmadığımız açık vardı. Dolayısıyla bu transferler ve önümüzdeki yapılacak iki yabancı, 3 ya da 4 yerli ihtiyaca göre belirlenecek bu transferlerin hepsini karşılayabilecek kaynak ve limite sahibiz. Limiti aşma durumumuz yok, elimiz kolumuz bağlı. Şartlar el verse dahi biz Trabzonspor'u nasıl bir süreçte aldığımızı unutmadık. Asla ve asla şartlar ne olursa olsun kulübü ekonomik anlamda öyle bir çıkmaza sokmak ne bu yönetimin ne de sonraki gelecek yönetimlerin hakkı değildir. Trabzonspor'a bu bedeli artık hiç kimse ödetmemeli" dedi.



KESİNLEŞMİŞ BİR ŞİKE VAR, BUNUN TRABZONSPOR TARAFINDAN TARTIŞILACAK HİÇBİR TARAFI YOK



Ahmet Ağaoğlu, 2010-11 sürecine ilişkin olarak ise "Ülkede insanların hala anlamakta zorlandığı ya da anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza ile hukuk mahkemelerinin verdiği ceza farklıdır. Futbol maçı esnasında sert müdahale ile rakibin ayağını kırarsınız, 3-4 maç ceza alırsınız. Bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. İnsanlar hala anlamıyorsa UEFA'nın 2011 yılında yayınladığı bültene baksınlar. Bulmakta zorlanan varsa bende var, kendilerine veririm. Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Ceza tarafını konuşuyorlarsa o farklı bir şey. Onun cevabını da Divan Başkanımız zaten verdi" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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