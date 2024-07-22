Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor'un rakipleri hangi takım olacak?

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Bugün saat 14.00’te UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra 15.00’te Avrupa Ligi, 16.00’da Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak. Öte yandan Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok’u elerse 3. eleme turundaki rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'un rakipleri hangi takımlar olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

TRABZONSPOR’A SERT RAKİPLER



Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok’u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Fırtına’nın olası rakipleri Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, Partizan, Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga ve Sherif... Bu eşleşmenin mağlubu Konferans Ligi’ne gidecek ve orada da seribaşı olamayacak. Saat 16.00’da başlayacak Konferans Ligi kura çekiminde ise Başakşehir seribaşı olma avantajına sahip. İstanbul ekibinin muhtemel rakipleri arasında Austria Wien, Banik Ostrava, Vaduz ve Vojvodina yer alıyor.

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KAZANIRSA (AVRUPA LiGİ):

· Ajax

· Rapid Wien

· Molde

· Braga

· Dinamo Kiev

· Partizan

· Sheriff

KAYBEDERSE (KONFERANS LİGİ):

· Maribor

· Spartak Trnava

· Hajduk Split

· Guimaraes

· Maccabi Hayfa

· CFR Cluj

· Kopenhag