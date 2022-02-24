Trabzonspor'un muhtemel Kayserispor 11'i

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Kremlinden açıklama: Operasyon suresini Putin belirleyecekRusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Kremlin'den açıklama: 'Operasyon suresini Putin belirleyecek'#Rusya
NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!#RUSYA
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Ukraynada halk panikte Dikkat çeken kareler...Ukrayna'da halk panikte! Dikkat çeken kareler...#Rusya
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Kievde büyük bombardıman Canlı yayına yansıdıKiev'de büyük bombardıman! Canlı yayına yansıdı#Ukrayna
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı Başına gelmeyen kalmadıHem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı! Başına gelmeyen kalmadı#Ekspertiz
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ünlü türkücü Güler Işıkın zor günleri...Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Ünlü türkücü Güler Işık'ın zor günleri...#Güler Işık
Meghan beni çıplak gördü ve dalga geçtiMeghan beni çıplak gördü ve dalga geçti#Meghan Markle
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'un muhtemel Kayserispor 11'i

#Süper Lig#Trabzonspor#Kayserispor
Trabzonsporun muhtemel Kayserispor 11i

Spor Toto Süper Lig’de 63 puanla şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, yarın evinde 38 puanla ligin 9’uncu sırasındaki Yukatel Kayserispor’u ağırlayacak. Şampiyonluğu garantilemek isteyen bordo mavililer, rakipleriyle olan puan farkı avantajını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 27’nci haftada Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor’a karşı aldığı 4-0’lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak olan bordo mavililer, puanını 66’ya çıkartarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Biletleri satışa çıktığı gün yüzde 90’lık kısmı satılan ve yarın Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

50’NCİ KARŞILAŞMA

Ligde son olarak 8’inci haftada Kayseri’de karşılaşan rakipler yarın 50’nci müsabakayı Trabzon’da oynayacak. 2 Ekim 2021 tarihinde oynanan son karşılaşma Trabzonspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bordo mavililere galibiyeti getiren 2 golü de takımın yıldız oyuncularından Bakasetas, Kayserispor’un tek golünü ise Emrah Başsan kaydetmişti. Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında geçmişte oynanan 49 lig maçında bordo mavililer 30 kez, Kayserispor ise 7 kez galip geldi. Her iki takım 12 karşılaşmadan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haberin Devamı

11 YILDIR KAYSERİ’YE YENİLMİYOR

Teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor’da göreve başladığı dönem boyunca Kayserispor’a karşı çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Kariyeri boyunca ise Avcı, Kayserispor’a karşı son mağlubiyetini geçmişte ismi Büyükşehir Belediyesi olan Medipol Başakşehir’de hocalık yaptığı 2011 yılında almıştı. 11 yıldır Kayserispor karşısında sırtı yere gelmeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor’a karşı Süper Lig’deki 20 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 10 galibiyet aldı.

AVCI’NIN KARAMAN KARNESİ

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile kariyeri boyunca 13 kez karşılaşan Abdullah Avcı, Karaman karşısında 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 5 galibiyet aldı. Hikmet Karaman’a karşı son mağlubiyeti Başakşehir’de görev yaptığı 2016 yılında Çaykur Rizespor’a karşı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında alan Avcı, Karaman’lı Kayserispor karşısında çıktığı tek maçta 2-1 galip geldi.

Haberin Devamı

KADRO DEĞİŞECEK

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymeyen ve izin alarak ülkesine giden Marek Hamsik, Slovakya dönüşünde takım arkadaşlarıyla idmana çıkmamıştı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren ve sağlık ekibi tarafından takipte olan Hamsik’in yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan oyunculardan Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ve Salih Kavrazlı’nın dinlendirilmesi, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz’ün de yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor. 

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Yukatel Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

Haberin Devamı

“Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

SAKAT: Hamsik, Trondsen, Salih, İsmail

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Trabzonspor#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna