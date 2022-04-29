Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki antrenmanı başladı! Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara çağrı!

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yalnızca 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, 35. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada şampiyonluğu kutlama ihtimali yüksek olan bordo-mavililer, coşkuyu bir gün önceden Medical Park Stadı'nda yaşamaya başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün yaptığı açıklamada, bugünkü antrenmanı statta taraftarlara açık şekilde gerçekleştireceklerini söylemiş ve "Sene başından itibaren, tribünlerde, dışarıda, bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu, hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme, beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize cuma akşamı 16.30’da Akyazı’da sizleri de orada görmeyi bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Bordo-mavili takımın Medical Park Stadı'ndaki antrenmanı saat 16.30'da başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tezahüratlar ve meşalelerle takımlarına destek oldular.

AHMET AĞAOĞLU: "SİLAH KULLANMAYIN, BİZ 61 TOP ATIŞI YAPACAĞIZ"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu ise taraftarların kutlamaları silahla yapmamalarını istedi.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız.

Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi.

Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek.

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Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Ben söz veriyorum yarın şampiyon olunca 61 top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı lokasyonda havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın.

Duygusal anlamda ne hissettiğimi şu anda ifade edemem, ben de farkında değilim. Bu tür yaşantılarda, gerçekleştikten sonra ancak bunun farkına varabiliyorsunuz. İş bir nihayete ersin, o zaman göreceğiz ne hissettiğimizi.

ANTALYASPOR MAÇINDA 2 EKSİK

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak.

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Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.