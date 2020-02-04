Trabzonspor'un kupadaki rakibi BB Erzurumspor! Bu maça iddaa oynayanların %37'si...

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TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR

Ligde Fenerbahçe’yi mağlup edip morallenen ve sıralamada tırmanan Trabzonspor, hafta içi kupada BB Erzurumspor’u konuk ediyor.

Çeyrek final ilk maçında evinde olmanın avantajını da kullanmak isteyen Trabzonspor, etkili oyunu ve taraftarıyla sahasında BB Erzurumspor için çok zorlu bir rakip. TFF 1.Lig’de ikinci sırada olan BB Erzurumspor, geçtiğimiz hafta sonu Boluspor ile 1-1 berabere kalarak lider Hatayspor ile puan farkını kapatamadı. Son sıralarda olan Boluspor’u geçemeyen BB Erzurumspor tarafında moraller bozuk durumda. Trabzonspor ise Fenerbahçe’den aldığı 3 puanın moraliyle sahada olacak.

Misli.com’da bu karşılaşma için açılan oranlara bakıldığında Trabzonspor’un favori olarak gösterildiği gözüküyor.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçına, TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bahis yapıp siz de kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aralarında oynadıkları son 4 mücadelede Trabzonspor 3 kez galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı.

- Trabzonspor son 7 resmi maçında yalnızca 1 mağlubiyet aldı. (6 galibiyet)

- BB Erzurumspor’un TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçının 3’ü "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Trabzonspor galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %37'si ev sahibi Trabzonspor'un çeyrek final ilk maçını kazanacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...

BB Erzurumspor, bir önceki turda Beşiktaş’ı eleyerek büyük sükse yaptı. TFF 1. Lig’de de şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Trabzonspor’da ise bazı as oyuncular dinlendirilecek. Yeni transferlerin şans alması bekleniyor.

BB Erzurumspor, Beşiktaş’a 2 maçta tam 6 gol attı. Hücumda etkililer. Gollü bir maç izleriz.

"2.5 ÜST" ideal tercih olur.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





Trabzonspor TD Hüseyin Çimşir ile soru-cevap! İzleyelim...