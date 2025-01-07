×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'un kupadaki rakibi Alanyaspor!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Alanyaspor#Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonsporun kupadaki rakibi Alanyaspor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:12

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası A grubu birinci maçında evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibiyle lig ve kupa müsabakaları dahil olmak üzere toplamda 19. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın saat 18.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde beklentilerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, bu maçı kazanarak kupa yolunda moral bulmak istiyor. İki takım arasında oynanan 18 mücadelede bordo-mavililer 6 galibiyet elde ederken, Alanyaspor ise 8 kez kazanan taraf oldu. 4 karşılaşma ise beraberliklerle sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Trabzonspor 25 golle yanıt verdi.İki takım arasında ligde oynana son maçı ise Alanyaspor sahasında 2-1 kazanmıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinholu fotoğrafı seçti: Çok ses getirdiGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'lu fotoğrafı seçti: Çok ses getirdiHaberi Görüntüle

Trabzon'da Trabzonspor üstün

Trabzon'da oynanan 9 maçta ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet alırken, 3 defa da mağlup oldu. 2 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Trabzonspor, evinde attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü.

Finalde karşılaştılar

Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2019-2020 sezonunda finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-0 kazanarak 9. kez kupayı müzesine götürmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Alanyaspor#Ziraat Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!