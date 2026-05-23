Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası açıkladı! 'Tarihi bir dönüm noktasıydı! Takımın yarısından fazlası'

Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor'a golleri Onuachu'nun 2 golü getirirken, Konya'nın tek golünü Muleka kaydetti.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 SEZONLUK HASRETİ DİNDİRDİ

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Trabzonspor'un kupa zaferini Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Mehmet Ayan köşe yazılarında değerlendirdi.

MEHMET AYAN - TEKKEYİ BEKLEYEN ÇORBAYI İÇER!

Fatih Tekke hak ettiği kupayı aldı, yazı 'tartışmasız' geçirecek.

Sergen Yalçın hocanın belki de görevine ayrılmasına sebep olan Konyaspor yarı finalinde stattaydım. Tribünün gücüne rağmen, Beşiktaş sahaya oyun kalitesini yansıtamamış, deplasman ekibi son dakikada finali görmüştü. Ekrandan gördüğüm Trabzonspor ise o Beşiktaş’ın ötesinde arzulamıştı kupayı. Öyle bir tek yanlı ilk yarı oynandı ki, o baskının tek gol üretmesini aklım almadı. Harika organizasyonu, Onuachu en az o denli muhteşem bitirişle tamamladı golde. 36’da da vurduğu kafayı kaleci çıkardı. Baskısı bol pozisyonu az bir ilk yarı izledik Trabzonspor açısından. Konyaspor’un ne oyunu, ne oyuncusu yetti rakibine.

2. YARI BAMBAŞKA KONYA

46'daysa bambaşka bir Konyaspor çıktı sahaya. 20 dakika ilk yarı Trabzonspor ne yaptıysa onu yaptılar. Golün hemen ardından bulunan penaltı gol olsa, maçın seyri değişebilirdi. 65 civarı Trabzonspor aslına döndü... Penaltı öncesi rakip alana doğru yerleşen, rakibi tehdit eden bordo mavililer için galibiyet güç oldu. Ancak dikkatli futbol izleyicisi ikinci golün ve kupanın geleceğini görebilirdi.

Sezon kupayla tamamlandı. Eyüpspor hocası Atilla Gerin ile birlikte sezonun teknik direktörü olan Fatih Tekke hak ettiği kupayı aldı. Yazı “tartışmasız” geçirecek.

Ve karşılaşma sonu iki soru! Ey temsilciler... Konyaspor’un zeminle aynı renk formasına onay verirken, ekrandaki izleyicileri hiç düşünmediniz mi? Ve ey güvenlikten sorumlu olan kişiler! O kadar meşaleyi stada sokanlara nasıl izin verdiniz? Konyaspor taraftarının kendi kalecilerini etkileyen meşaleleri sahaya atmalarını ise sadece hayretle karşılıyor; söyleyecek kelime bulamıyorum!

GÜNTEKİN ONAY - HARİKA BİR FİNALDİ!

Gerek Trabzonspor ve gerekse Konyaspor kazanmak için her şeylerini ortaya koydu.

Türkiye Kupası finali gerçekten de yüksek yoğunlukla izleyenlere keyif veren bir maç oldu. Gerek Trabzonspor gerekse de Konyaspor kazanmak için her şeylerini ortaya koydu. Fatih Tekke ve İlhan Palut bu ülkenin son dönemlerde yetiştirdiği, bu işe kafa yoran yetenekli teknik adamlar. İki takımın da saha iç organizasyonu, fizik kalitesi ve taktiksel olgunluğu son derece yeterliydi.

İlk 45 dakikada Konya daha pasif bir görüntü deydi. Oyunun hakimi Trabzon, kalesinde çok da fazla tehdit görmedi. Onuachu ile golü bulduktan sonra da Trabzon oyunu kontrol etmeye devam etti. Konya zaman zaman etkili olmaya çalışsa da ilk 45 dakikada sahanın hakimi Trabzon’du.

KAÇAN PENALTI DÖNÜM NOKTASIYDI

2. yarıda tablo değişti; yeşil beyazlılar çok daha kararlı ve kupayı hedefleyen bir görüntü ortaya koydu. Muleka ile beraberlik golünü bulduktan sonra da etkili oyunlarını sürdürmeye devam ettiler. Kaçırılan penaltı Konya için tarihi bir dönüm noktasıydı. Bardhi topu direğini nişanladı, dönen topu tamamlamak isterken Onana’nın müthiş kurtarışla devreye girdiğini gördük.

Bana göre iki takım da kupayı hak etti. Gerçekten de çok güzel bir ambiyansta harika bir final izlettiler.

PAUL ONUACHU BÜYÜK BiR ŞANS

Trabzon için şunu söylemek lazım; Onuachu gerçekten büyük bir şans. Fatih Tekke ve diğer oyuncuların hakkını yemek istemiyorum ama Onuachu Trabzonspor’un yarısından fazlası. Böyle bir santrfor dengeleri değiştirebiliyor. Konyaspor’da ise Muleka çok faydalı işler yaptı ama özellikle ofansif alanda, kale önündeki aksiyonlarda ona eşlik edecek bir oyuncu daha bulamadılar.

Trabzon’da şunun altını çizmek gerekiyor ki, harika bir sezon geçirdi. Fatih Tekke, F.Bahçe ve G.Saray’ın astronomik bütçelerinin arkasından geride kalan 16 takımın şampiyonu yani 3. olarak ligi bitirdi ve 2 yıllık hasretin ardından Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Ümit ediyorum ki, Fatih Tekke uzun yıllar Trabzonspor’un başında kalır ve istikrarlı bir şekilde bu çıkış devam eder. Konyaspor’u da kupa finalinde gösterdikleri mücadele ve İlhan Palut’un gelişinden sonra gösterdiği çıkıştan dolayı kutluyorum