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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un kupa hasretini Eddie Newton dindirdi!

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Trabzonspor'un kupa hasretini Eddie Newton dindirdi!
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Trabzonspor, İngiliz antrenör Eddie Newton yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanarak önemli galibiyetlere imza attı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı, 2 maçlık dönemde takımına önemli katkı sağladı.

Eddie Newton: 'Bir takımın başında kazandığım ilk kupa'Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da antrenör Eddie Newton maç sonrası duygularını dile getirdi.
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Newton ile ligde Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligi ikinci sırada tamamlamayı başardı.

İttifak Holding Konyaspor yenilgisi sonrası üçüncü sıradaki Demir Grup Sivasspor ile puan farkının 2'ye inmesinin ardından bordo-mavililer, tehlikeye giren sıralamasını Kayserispor galibiyetiyle korumuş oldu.

Newton yönetiminde Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor'u da 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.

Böylelikle İngiliz çalıştırıcı, iki maçlık döneminde takımının ligi ikinci bitirmesini sağlayıp, kupa mutluluğu yaşattı.

- 10 yıllık hasrete son verdi

Trabzonspor'da 10 yıllık kupa hasreti Newton döneminde sona erdi.

En son 2009-2010 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililerde, Newton idaresinde bu hasret dindi.

- Kupa şampiyonu 2. yabancı çalıştırıcı

Tarihinde 15. kez Türkiye Kupası finali oynayan ve 9. kez adını zirveye yazdıran Trabzonspor'da Eddie Newton, bu başarıya ulaşan 2. yabancı çalıştırıcı oldu.

Trabzonspor, 1991-92 sezonunda Belçikalı teknik direktör Urbain Breams yönetiminde kupayı kazanmıştı.

 

Trabzonsporun kupa hasretini Eddie Newton dindirdi

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