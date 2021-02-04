Trabzonspor'un konuğu Denizlispor! Bu maça iddaa oynayanların %72'si...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Başakşehir'i yenip Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor; ligde de Beşiktaş engelini 2-1'le geçip puan tablosunda 5. sıraya kadar tırmandı.

- Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak dışında takımda önemli bir eksik yok.

- TD Abdullah Avcı'nın orta üçlüde Berat Özdemir ve Flavio ile birlikte Tasos Bakasetas'ı oynatması bekleniyor.

- Hücumdaki üçlü ise değişmeyecek. Kanatlarda Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme oynayacak, hücum merkezinde Djaniny görev yapacak.

DENİZLİSPOR

- Sezona Robert Prosinecki ile başlayan, 13. haftada Yalçın Koşukavak yönetimine geçen Denizlispor, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı.

- Kadro dışı bırakıldığı için uzun bir süre takımla antrenman yapmayan Oğuz Yılmaz, sakatlıkları bulunan Veton Tusha ve Hadi Sacko ile sarı kart cezalısı Fabiano Leismann, deplasman kafilesinde yer almadı.

- Leismann yokluğunda Mustafa Yumlu'nun savunma partnerinin Muhammet Özkal olması bekleniyor.

- Kutlu, Göztepe karşısında Hugo Rodallega'yı hücumda tek bırakıp orta alanı kalabalık tutmuştu. Muris Mesanovic'i sağ tarafa daha yakın görmüştük. Recep Niyaz merkezde görev almıştı. Kalede de Cenk Gönen izlemiştik.

- Trabzonspor karşısında Costel Pantilimon eldivenleri geri alır mı? Maç saati öğreneceğiz...







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligde oynadığı son 3 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Hakan Kutlu öncesi Denizlispor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının tamamında "karşılıklı goller" izlemiştik.

- Denizlispor, Hakan Kutlu öncesi bu sezon çıktığı tüm deplasman maçlarında kalesinde gol görmüştü!

- Abdullah Avcı, Denizlispor'a rakip olduğu son 3 lig maçını kazandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%72'lik kesim lig sonuncusu Denizlispor karşısında Abdullah Avcı'nın öğrencilerine güveniyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonsporlu Nwakaeme, Başakşehir karşısında kazanılan Süper Kupa'yı, ALS hastası Yusuf'a getirdi...