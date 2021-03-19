Trabzonspor'un konuğu Ankaragücü, takımda 2 eksik
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.
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