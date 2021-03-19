MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un konuğu Ankaragücü, takımda 2 eksik
GeriFutbol Trabzonspor'un konuğu Ankaragücü, takımda 2 eksik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un konuğu Ankaragücü, takımda 2 eksik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un konuğu Ankaragücü, takımda 2 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor.

Ankaragücü, Trabzon deplasmanında 14 yıldır 3 puan alamıyor
Ankaragücü, Trabzon deplasmanında 14 yıldır 3 puan alamıyor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.

 

Trabzonsporun konuğu Ankaragücü, takımda 2 eksik

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi