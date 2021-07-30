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GeriFutbol Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Molde, İsviçre'nin Servette takımına konuk oldu. İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlamayı başardı ve 3. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

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