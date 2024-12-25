Trabzonspor’un kâbus sezonu

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Trendyol Süper Lig’in 17. haftalık ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, tarihinin en başarısız dönemlerinden birini yaşıyor:

22 RESMi MAÇIN SADECE 6’SINI KAZANDI

Bordo mavili takım, Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 22 resmi maçın sadece 6’sını kazandı. 9 karşılaşmayı berabere tamamlayan Karadeniz ekibi, 7 müsabakayı ise kaybetti.

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F.BAHÇE VE G.SARAY’A UZATMADA KAYBETTi

Trabzonspor, İstanbullu 3 büyük ile oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan aldı. Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’ye 90+12’de, Galatasaray’a 90+8’de yediği gollerle yenildi.

LiGDEKi 8 DEPLASMANDA SADECE 4 PUAN ALDI

Ligde oynadığı 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sadece 4 puan topladı.