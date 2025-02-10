Trabzonspor’un ikas Eyüpspor'u konuk ettiği maçın heyecanı Şampiyon Oran farkı Misli'de!

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

Trabzonspor, iç sahada oynadığı son 4 resmi maçı gol yemeden kazanmayı başardı.

Eyüpspor, oynadığı son 6 resmi maçın 5’ini kazandı.

Trabzonspor’un oynadığı son 12 lig maçının 10’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Eyüpspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 resmi maçın 11’inde gol buldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %18’i ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO'NUN YORUMU

Arda Turan’ı tebrik etmek gerekir. Bu sezon çıktığı Süper Lig’de Eyüpspor ile gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Kupadaki son Konyaspor yenilgisi öncesine kadar üst üste aldığı galibiyetlerle çok iyi bir seri yakalamışlardı. İç sahada da dış sahada da etkili oynuyorlar. Trabzonspor hafta içinde kupa maçında İskenderun deplasmanındaydı. Bordo-Mavili takım savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Tempolu, açık bir futbol bekliyorum. KG Var denenebilir.

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ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Trabzonspor galibiyetine 1.51 yerine 1.55, beraberliğe 3.94 ve Eyüpspor zaferine ise 3.84 yerine 4.05 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TRABZON MORAL PEŞİNDE

Trabzonspor , Süper Lig'de 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

EYÜPSPOR 4. SIRADA

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

TRABZON’DA 3 EKSİK VAR

Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.

EYÜPSPOR’DA KRİTİK EKSİKLER

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

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Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

FIRTINA'NIN KOZU BANZA

Bu sezon ligde 13 golü bulunan ve hücum hattında Trabzonspor’u sırtlayan Simon Banza, ligdeki son Kayserispor maçını boş geçmiş, kupada da sonradan oyuna girdiği İskenderunspor karşılaşmasında etkisiz kalmıştı. Yıldız forvet, bugünkü Eyüpspor mücadelesinde gollerine yeniden başlamak istiyor. 28 yaşındaki santrfor, ligdeki 13 golünün 9’unu iç sahada kaydetmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, Kongolu oyuncunun ceza sahasında daha çok topla buluşturulmasını istiyor.