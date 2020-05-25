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GeriFutbol Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 23:17,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

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Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi
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Trabzonspor iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar’la birlikte izledi.

Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek

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