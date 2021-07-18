Trabzonspor’un gözü Juventuslu Gianluca Frabotta’da

FLuminense’den kiralanan Marlon’un ülkesine dönmesiyle mevcut kadrosunda sol bek olarak sadece Faruk Can Genç bulunan Trabzonspor’un Juventus’un 22 yaşındaki futbolcusu Gianluca Frabotta ile ilgilendiği iddia edildi.

ROTA YiNE iTALYA

Tutto Mercato, daha önce İnter’den Cagliari’ye giden Dalbert ile ilgilenen bordo mavililerin sol bek için yine rotasını İtalya’ya çevirdiğini ve Juventus ile 2025 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol bek için devreye girdiğini yazdı.

Haberde Frabotta ile Genoa’nın da ilgilendiği ifade edildi. Geçen sezon Juventus forması ile 17 maça çıkan Frabotta 1 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

ANDREAS CORNELİUS İÇİN F.BAHÇE DEVREDE İDDİASI

Bu arada transferde adı Trabzonspor ile anılan Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için Fenerbahçe’nin devreye girdiği öne sürüldü.

Bordo mavililer Aleksander Sörloth’tan haber beklediği için bu transferde beklemeye geçerken, nicolo schira’nın aktardığı habere göre; Cornelius, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un kendisine yaptığı teklifi reddetti.

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