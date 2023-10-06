Trabzonspor'un gözü Adana Demirspor'un koltuğunda!

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Pendik maçıyla moral bulan Trabzonspor bugün deplasmanda sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor’a konuk oluyor. 12 puanla 5. sırada yer alan Fırtına bugün kazanıp 14 puanla 3. basamakta yer alan Akdeniz ekibinin koltuğunu devralmak istiyor.

FIRTINA'DA 6 EKSİK

Bordo mavili takımda kırmızı kart cezalısı Batista Mendy, sakatlıkları süren Mislav Orsic, Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen’in yanı sıra iyileşmelerine rağmen henüz hazır olmayan Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez bugün forma giyemeyecek. Konuk takım Adana Demirspor’da ise sakatlıkları devam eden David Akintola ve Badou Ndiaye dışında eksik bulunmuyor.

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GÖZLER GOLCÜLERDE

Trabzon'da Paul Onuachu, 2007-08 sezonundan bu yana bordo mavili formayla çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk oyuncu olurken, Mario Balotelli Süper Lig’e Alanya karşısında 2 golle dönüş yapmıştı. Onuachu kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atarken Süper Lig’de forma giydiği 2228 dakikada 20 gol atan Balotelli (111.4), en üst lig kariyerinde rakip fileleri en sık havalandırdığı performansı sergiliyor.

1- Trabzonspor ile oynadığı son 10 lig maçının sadece birini kazanan Adana Demirspor (1B, 8M), tek galibiyetini geçen sezon rakibinin evinde aldı. (3-2).

7- Ligde 2 yabancı teknik adamın karşılaştığı son 7 maçtan beraberlik çıkmadı. Daha uzun bir seri Kasım 2016-Mart 2018’de 20 maçlık süreçte yaşandı.