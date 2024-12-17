Trabzonspor'un golünde top çizgiyi geçti mi? Galatasaray'ın golünden önce ofsayt var mı? Maçın tartışmalı pozisyonlarına kim, ne dedi?

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Trendyol Süper Lig 16. hafta kapanış maçında lider Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 90+8'de attığı golle 4-3 mağlup etti.

Galatasaray 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor 17. dakikada Ozan Tufan'loa skoru eşitledi. Ev sahibi ekpip 29'da Yunus Akgün ile yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 51. dakikada Banza ile 2-2'yi buldu, 55'te Ozan Tufan'ın ikinci golüyle 3-2 öne geçti.

Galatasaray, 63. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi. 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Maçın genelinde açık oynayan iki takım çok sayıda gol pozisyonuna girdi. Özellikle Uğurcan Çakır kalesinde kritik kurtarışlar yaptı. 90. dakikada Draguş'un vuruşunda kaleye giden topu Abdülkerim çıkardı, Galatasaray'ın 90+6'da bir topu da direkten döndü.

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Galatasaray 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor 17. dakikada Ozan Tufan'loa skoru eşitledi. Ev sahibi ekpip 29'da Yunus Akgün ile yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 51. dakikada Banza ile 2-2'yi buldu, 55'te Ozan Tufan'ın ikinci golüyle 3-2 öne geçti.

Galatasaray, 63. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi. 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Maçın genelinde açık oynayan iki takım çok sayıda gol pozisyonuna girdi. Özellikle Uğurcan Çakır kalesinde kritik kurtarışlar yaptı. 90. dakikada Draguş'un vuruşunda kaleye giden topu Abdülkerim çıkardı, Galatasaray'ın 90+6'da bir topu da direkten döndü.

HAKEM KARARLARI

Zorlu geçen müsabakadaki hakem Kadir Sağlam ve ekibinin Galatasaray-Trabzonspor maçı performansı beIN Trio'da masaya yatırıldı.

'Serdar Saatçı'nın Mertens'e müdahalesinde faul kararı yeterli mi?

Deniz Çoban: Ayak ucuna hafif bir basma var. Uyarıyor. Hakemin genel yaklaşımına itiraz edemem.

Bahattin Duran: Hakem farkında, çok güzel. Farkındalığı çok önemli. Faul tartışmasız. Sarı kart göstermeyip olayın farkında olup, bu maç her şeye gebe olabilir, erken gösterilecek sarı kartlar soru işareti bırakırsa maç içinde ciddi problemlere yol açabilir. Serdar'ı yanına çağırıp ciddi şekilde uyarması yeterli.

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Bülent Yıldırım: Net bir umut vaad eden atak yok. Ayağa basma da küçük kıstırma şeklinde. Hakem sarı kartla başlamak istememiş olabilir. Genel uyarı yeterli. Sarı kart gösterse saygı duyardım.

13. dakikadaki ofsayt kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Pozisyon bittikten sonra, sonuç alındıktan sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor. Hiç ofsayt değil. Topun ayaktan çıkış anını yakalayamadı. Çok yanlış bir ofsayt bayrağı. Bunlar bahane değil tabii ki. İyi bir yardımcı hakem, gözü kapalı bu pozisyonu oynatır.

Deniz Çoban: Ofsayt değil.

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı, bu seviyeye yakışmayacak bariz bir hata.

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21. dakikada Ozan'ın Yunus'a müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Galatasaray taç atışı kullanacak. Taçın yeri doğru mu, ona bakalım. Ondan sonra da sadece bir değil. Lundstram daha önce Jelert'e faul yaptı. Net sarı kart bu hareket. Sonrasında Ozan'ın yaptığı hareket de net sarı kart. Üzeri olur mu, onu konuşalım. Ozan bir kere riskli bir hareket yaptı. Topla oynama niyeti yok, top gitmiş, rakibini düşürmek tek amacı. Bunu yaparken Ozan'ın hareketi yaralayıcı mı? Riskli bir hareket. Aşil tendonunun üst tarafına, kalf bölgesine ayağı getiriyor. Bir hakem bu fotoğrafı gördü, Ozan'ı ihraç etti. İtiraz etmem. Ben neden sarı kart dedim? Tüm risklerin yanında güç transferini yapmadı. Taç atışının yeri doğru mu, en başta? Teknik alanın 1 metre solunda top taca çıktı. Yaklaşık 4 metre önden attı. Hakemin bunu fark edip, oyuncuyu yerinden atması için uyarması olmalıydı.

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Deniz Çoban: Kaleye çok yakın değilse titiz olunmaz. Ozan'dan önce Lundstram'a da sarı göstermesi lazım. Ozan'a gösterse de dönüp Lundstram'a da göstermeli. Şenol Hoca ile yardımcı hakeme bakın. Şenol Hoca sahanın içinde. Türkiye'de teknik alan konusunda hassasiyet yok. 10-12 defa ihraç edilmesi gereken teknik ekipler varken ihraç edilmedi. Şenol Hoca'yı atmadılar, haksızlık diyemem. 1-2 hakem dışında herkes sineye çekti. Oyun kurallarına göre Şenol Hoca'nın ihracı gerekir. Ozan'ın hareketine kırmızı kart diyebilmemiz lazım için bütününü değerlendirmek lazım. Kırmızı kart olması için yaralayıcı, gaddar, acımasız ve hareketin yoğunluk içermesi lazım. Fotoğrafı durdurunca olmaması gereken bir yere basıyor gibi görünüyor ama hareketin devamı yok. Pozisyonun bütününde kırmızı karta yer yok. Vidayla en hassas yere yapmış Ozan ama yoğunluk yok. Bu sarı kart. Lundstram'a da sarı kart.

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Bülent Yıldırım: "Hakem, tacı geri alabilirdi. Eleştirmem. Oyuncunun niyeti çabuk çabuk oyuna başlamak. Orta alan burası, kaleye yakın değil. Eleştirmem. Lundstram'ın Jelert'e yaptığı hareket tabanla, yoğunluğu yüksek Ozan'ın hareketinden. Tam otursa kartın rengini konuşuruz. Net, tartışmasız sarı kart. Ozan'ın hareketi çelmeleyip düşürmek. Acımasızlık, gaddarlık yok. Çok riskli bir hamle. Hakem yanılıp kırmızı gösterebilirdi. Sarı kart yeterli."

25. dakikada Yunus Akgün'ün Cham'a müdahalesinde faul kararı yeterli mi?

Bahattin Duran: "Yunus, rakibinin boyun bölgesine kolunu yasladı, sonra yakın mesafeden sürtürüp devam edecek. Sarı kart tartışmasız. Üstünün olması için şiddet olması lazım. Yüz bölgesinde her zaman aranmaz ama oyun içinde ikili mücadele ama kolunu sürttüğü için sarı kartı kabul ediyorum. Gelip dirsekle vursa kırmızı diyecektim."

Deniz Çoban: "Bu bir ciddi faullü oyun. Ciddi faullü oyun, top için mücadele ederken rakibe yapılan yaralayıcı müdahaleyi tarif eder. Bu bir ciddi faullü oyunsa, yüze yapılan hamlenin etkisini değerlendirmek gerekir. Top için mücadele etmiyorken yaptı derseniz kırmızıya gidersiniz. Bu konu tartışmalı. Bu bence de şiddetli hareket, ciddi faullü oyuna daha yakın. Bu temelde sarı kart, fazlası olur mu, hakem yorumuna girer. Ben de turuncu kart olduğunu düşünüyorum. Hakem faul çalıp sarı kart gösterseydi sorun yoktu. Hakem faul bile vermedi."

Bülent Yıldırım: "Top için fiziksel bir mücadele. Kontrolsüz faul. Sarı kart mutlaka verilmeliydi."

Galatasaray'ın ilk golü öncesinde Banza, Sara'ya faul yapıyor mu? Faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Faul kararı yanlış. Ayağının içiyle Banza topa temas etti, rakibine herhangi bir müdahalesi, faulü yok. Rakibine vurmuyor. Ayağının içiyle topu kontrol edip aldı, söktü. Banza topu söktükten sonra da bir müdahalede bulunmadı. Bu pozisyonda oyunun devam etmesi gerekirdi. Bu pozisyonda faul yok.

Deniz Çoban: Banza, kaval kemiğiyle Sara'ya bir müdahalesi olabilir mi, olabilir. Vurmak başkadır, temas başkadır. Futbol temas oyunudur. Top kazanmaya çalışırken illa temas olur. Banza o kadar temiz topu çekiyor ki, illa bir temas olur. Burada faul yok.

Bülent Yıldırım: Faul kararı yanlış. Hakem şanssızlığı. Banza'nın hareketini çelmeleme görmüş, yanılmış.

Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?

Deniz Çoban: "Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde 'aaa gol' diyoruz, santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor. Bu pozisyonla en son tartışılacak kişi VAR'dır. Neden? VAR'ın bu ve buna benzer pozisyona müdahale edebilmesi için çok net, 15-20 cm çıkmış, çıktığı yüzde 100 olan pozisyona karışır. VAR, bu pozisyona karışamaz. Bakıp çıkmış diyeceğiniz pozisyonda topun izdüşümü 1 milim bile olsa çizgiye değmiş olabilir. Dünyada kime sorarsanız sorun, VAR karışamaz der, çıkar işin içinden. Yardımcı hakeme güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

Bahattin Duran: "Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor."

Bülent Yıldırım: "VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış. Topun çevresi 2pr, 2pr'den 10.82'ye geliyor yarıçap, 22 cm olur."

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru.

Muslera'nın Banza'ya müdahalesinde ihlal var mı, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Muslera'nın gecikmiş bir hamlesi var. Banza topa kafa vuruyor. Muslera'nın hamlesi, futbolun sınırları içerisinde. Yumruk yapıp enseye kafaya vursa ihlal olur. Muslera topa ulaşmaya çalışıyor, avuçlarının içi rakibe geliyor. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Sırtına hafif bir müdahale var.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Tokat vursa, yumruk çıkarsa her türlü penaltı olurdu.

90+7. dakikada direkten dönen pozisyonda Batshuayi ofsaytta mı?

Deniz Çoban: Batshuayi ofsaytta. Top taca çıkacak. Ofsayt bayrağını kaldırmalıydı. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Sonuç odaklı gidiyoruz. O ofsaytı kaçırmış, 3-3 bitmiş, kimse 'ofsayt kaçtı, taca gitti, geldi, faul oldu, gol oldu' demeyecek. Sonuç odaklı. Gol olunca 3 önceki pozisyonda ofsayt gündeme geliyor.

Bahattin Duran: Bu pozisyon ofsayt. Topla da oynuyor, ofsayt gerçekleşiyor. Muhtemelen yardımcı şüphelenmiştir. Bu top taca çıktı sonrasında. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Golde ihlal yok. Maç içinde her şey arka arkaya. Taça, ofsayta, auta, kornere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sonuç odaklı değerlendiriyoruz.

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, bayrağın kalkması gerekirdi.