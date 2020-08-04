Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, katsayı olmasaydı Altın Ayakkabı yarışında 20. değil 9. olacaktı

Avrupa’da oyuncuların bir sezonda attığı gol sayısının, ülke katsayısı ile çarpılması sonucu verilen ‘Altın Ayakkabı’ ödülü, bu yıl Messi’nin saltanatına son veren Immobile’nin oldu. Lazio’nun yıldızı, 36 golle 72 puan toplayıp, 3 sezon aradan sonra Messi’nin dışında zirveye çıkan ilk futbolcu oldu.

NE KADAR ADALETLi?

Süper Lig gol kralı Sörloth, 34 maçta 24 gol atarken, Türkiye’nin 1.5 olan katsayısıyla 36 puanla 20. sırada kaldı. Sadece gol sayıları dikkate alınsaydı 9. basamakta yer alacaktı. Wolfsberger’den Shon Weissman ile Young Boys’tan Jean-Pierre Nsame, 30’ar gol 1.5 katsayı ile 9 ve 10. sırada kaldı. Katsayı olmasaydı her iki oyuncu da 4. sırada yükselecekti. Bu durum, akıllara ‘Katsayı olmasaydı daha mı adil olurdu?’ sorusunu getiriyor. 29 gollü Dortmund’lu Haaland 16’sını Salzburg’da attığı için daha çok gol attığı Messi’nin arkasında kaldı. 1987-88’de Tanju Çolak 39 golle ödülü kazanmıştı. 5 büyük lig dışında bunu başaran son isimse 20012002’de Sporting’de 42 gol atan Mario Jardel oldu.

BÖYLESi ANCAK FiLMLERDE OLUR!

Spor müsabakalarını durduran pandemi, maçlar başlasa da etkisini gösteriyor... Brezilya’da Paulista finalleri öncesinde Bragantino’nun Kovid-19 testinde 9’u futbolcu 23 kişinin sonucu pozitif çıktı. Takım yeniden teste sokulurken, bakın ne oldu? Test sonuçlarının hepsi negatif çıktı. Üstelik bu bilgi Corinthians ile oynayacakları çeyrek final maçından 90 dakika önce kulübe ulaştı. ‘Testler pozitif’ diyerek hiç antrenman yapamadan sahaya çıkan Bragantino, karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

LEWANDOWSKI, REAL’E GiTSEYDi MOTOSiKLETE BiNEMEYECEKTi

Bayern Münih’in gol makinesi Lewandowski için ülkesi Polonya’da ilginç belgeler ortaya çıktı. Haberlere göre tecrübeli golcü, 2013’te Dortmund forması giyerken Real Madrid’den 10 milyon Euro imza parası ve haftalık 185 bin Euro tutarındaki dev bir teklifi reddetti. Lewa teklifi kabul etseydi, birçok yasakla karşı karşıya kalacaktı. Örneğin sakatlanma riskine nedeniyle motosiklet kullanamayacak, kayak ve yamaç paraşütü yapamayacaktı.

·

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!