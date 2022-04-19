Trabzonspor'un golcüsü son anda kadrodan çıkarıldı! 3 eksikli Kayserispor'un iddaa oranı...

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TRABZONSPOR

Spor Toto Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 11'e düşen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Antalyaspor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Bordo-mavili ekipte Djaniny maç kadrosundan çıkarıldı. Yerel medya "kas yorgunluğu" olarak servis etti.

Son lig maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen ve rehabilitasyon süreci devam eden Anders Trondsen de Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

TD Abdullah Avcı stoperde, Vitor Hugo'nun yanında Ahmetcan Kaplan ile maça başlayacak.

Anthony Nwakaeme dinlendirilip Jean Kouassi ilk 11'de oynayabilir. Djaniny'nin yokluğunda Andreas Cornelius'u değil Fode Koita'yı hücum merkezinde görebiliriz. Sağ kanatta Edin Vişça değişmeyecektir.

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Orta üçlünün "Siopis, Dorukhan & Abdülkadir Ömür" olması şaşırtmaz...

KAYSERİSPOR

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 yenilgi aldıktan sonra Göztepe'yi yenen ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Kayserispor, düşme hattının 12 puan üzerinde son 5 haftaya giriyor.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran sarı-kırmızılı ekip; bir sürpriz de Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a yapmak istiyor.

Uğur Demirok, Abdulkadir Parmak ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Hikmet Karaman, Rizespor'a karşı ilk 11'de başlatmadığı Mario Gavranovic ile Andrea Bertolacci'yi bu kez kulübede başlatmayacaktır.

Bertolacci, İbrahim Akdağ ve Joseph Attamah ile birlikte orta alanda oynar. Hücum merkezindeki Gavranovic'e kanatlardan Emrah Başsan ve Mame Thiam destek verir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un evinde oynadığı son 6 resmi maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın 8'inde "karşılıklı gol" izledik.

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Kayserisporlu Mario Gavranovic'in Dinamo Zagreb günlerinden! Fırsatçılığını konuşturuyor; izleyelim...