Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu durdurulamıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yarışta...

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esmeye devam ediyor.

FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.

Trabzonspor’un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11’inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.

3 HAFTA SONRA KADRODA

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.

Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesinde yer aldı.

Mücadelenin . dakikasında sağ kanatta topla buluşan Ozan Tufan sağ ayağıyla ortayı yaptı ve ceza sahasında bulunan Paul Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

TEK BAŞINA ZİRVEDE

Paul Onuachu, son 6 maçta 7 gol atarken toplam gol sayısını 18'e yükseltti. Nijeryalı santrfor, gol krallığı yarışında tek başına zirvede yer alıyor.

ÜÇ BÜYÜKLERLE YARIŞTA

Paul Onuachu bu sezonki 7 golünü kafa vuruşuyla kaydetti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, takım halinde bu haftaya kadar 7'şer kafa golü bulabildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDAN FORMDA DÖNDÜ

Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol kaydetti.

Trabzonspor'un 22. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşma ile 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, son olarak Fatih Karagümrük'ü de boş geçmedi.

ONUACHU: YETENEKLERİNİZİ KULLANMAK ZORUNDASINIZ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, "Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini konuştuk. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık. Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade takım arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir" dedi.

