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GeriFutbol Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan Alanyaspor maçı sonrası açıklama!
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Haber Giriş: 22.06.2020 - 23:26,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan Alanyaspor maçı sonrası açıklama!

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Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan Alanyaspor maçı sonrası açıklama!
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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 2-2 beraberlikle biten Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alexander Sörloth'un sözleri şu şekilde:

"Sıkı bir maç oldu. Öne geçtik ama belki gereksiz yere geri çekildik. Zor bir maç oldu ama yine de 2 gol attığımız bir maç. Bu maçta gol atabilirdim ama olmadı. Bazen atarsınız bazen atamazsınız. Bu işin doğalı bu."

 

Trabzonsporun golcüsü Alexander Sörlothtan Alanyaspor maçı sonrası açıklama

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