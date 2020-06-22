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Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan Alanyaspor maçı sonrası açıklama!
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 2-2 beraberlikle biten Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Alexander Sörloth'un sözleri şu şekilde:
"Sıkı bir maç oldu. Öne geçtik ama belki gereksiz yere geri çekildik. Zor bir maç oldu ama yine de 2 gol attığımız bir maç. Bu maçta gol atabilirdim ama olmadı. Bazen atarsınız bazen atamazsınız. Bu işin doğalı bu."
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