Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan Alanyaspor maçı sonrası açıklama!

Alexander Sörloth'un sözleri şu şekilde:

"Sıkı bir maç oldu. Öne geçtik ama belki gereksiz yere geri çekildik. Zor bir maç oldu ama yine de 2 gol attığımız bir maç. Bu maçta gol atabilirdim ama olmadı. Bazen atarsınız bazen atamazsınız. Bu işin doğalı bu."

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