Trabzonspor'un gol yükünü Banza çekiyor

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Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 19 puanla 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan bordo-mavili takımda, 10 oyuncu fileleri havalandırdı.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, 10 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

- On oyuncu gol sevinci yaşadı

Süper Lig'in ilk yarısında 24 gole imza atan Trabzonspor'da 10 futbolcu fileleri havalandırdı.

Yaptığı 16 müsabakanın 13'ünde ağları sarsmayı başaran bordo-mavili takımda Banza, Cham, Visca, Ozan Tufan, Malheiro, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme gol sevinci yaşayan oyuncular oldu.

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- Banza, gollerin yarısına yakınını kaydetti

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu Simon Banza, gollerin yüzde 41,6'sını kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, 13 maçta forma giyerken rakip filelere 5'i penaltıdan olmak üzere 10 gol bıraktı. Edin Visca ve Cham 3'er gol, Ozan Tufan da 2 gol kaydetti. Malherio, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme de birer gol atan oyuncular oldu.

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- İç sahada daha golcü

Trabzonspor, gollerin büyük bölümünü sahasında kaydetti. Bordo-mavililer, kendi evinde 24 golün 17'sini kaydederken deplasmanda 7 gol attı.

Karadeniz ekibi, kalesinde iç sahada 10 gol deplasmanda ise 12 gol gördü.

- Yabancı oyuncular 20, yerli oyuncular 4 gol

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde yabancı oyuncular 20 gol, yerli oyuncular ise sadece 4 gol kaydetti.

Yerli oyunculardan Ozan Tufan 2, Okay Yokuşlu 1, Umut Bozok da 1 gol atarken toplam 3 yerli oyuncu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Yabancı oyuncuların ise 7'si toplam 20 gol attı.

- Goller ikinci yarıda

Trabzonspor, gollerin büyük bölümünü ikinci yarıda kaydetti.

Bordo-mavililer, ilk yarıda 7 kez rakip fileleri havalandırırken ikinci yarıda 17 gol attı.

Trabzonspor maçın ilk 15 dakikasında 2, 15-30 dakika aralığında 4, 30-45 dakika arasında 1 gol kaydeden Karadeniz ekibi, 45-60. dakikalar arasında 7, 60-75. dakikalar arasında 2, 75-90 dakikalar arasında da 8 gol attı.