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Haber Giriş: 27.06.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi

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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi
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Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına giren Uğurcan Çakır, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

Yüzbinlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da girdi.

Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

Trabzonsporun genç kalecisi Uğurcan Çakır da YKSye girdi

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