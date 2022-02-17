Trabzonspor'un galibiyetini silahla kutlayan 2 kişi yakalandı

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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası havaya ateş ederek kutlama yapan kişilerin görüntülerini sosyal medyada tespit etti.

Vakfıkebir ilçesinde G.D. (41) ve M.A. (43) isimli şüpheliler 1 adet tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör , 253 adet tabanca fişeği, 66 adet kurusıkı tabanca fişeği ile yakalandı.

Havaya ateş ederek kutlama yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.