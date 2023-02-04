Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

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Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Trabzonspor'da İstanbul kafilesine alınan oyuncular belli oldu.
Sakatlıkları bulunan Hamsik, Visca, Dorukhan, Serkan ve Peres kadroya dahil edilmedi.
İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı,ü Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar