Trabzonspor'un Freiburg yenilgisi sonrası dikkat çeken sözler: 'Bu şarkı burada bitmez! İkinci yarı 'Acaba mı?' dedirtti ama...'

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3’üncü hafta karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Freiburg'u ağırladı.

Trabzon'da oynanan mücadeleyi Freiburg 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekip, 14. dakikada Kübler'in golüyle öne geçti ve devreye üstün girdi.

AVRUPA'DA İLK YENİLGİ

Temsilcimiz, ikinci yarıda aradığı golü bulamadı ve Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer 6 puanda kaldı. Freiburg'un puanı da 6 oldu.

Trabzonspor, turnuvanın 4. haftasında CSKA Sofia deplasmanına gidecek. Bundesliga ekibi, Twente'yi ağırlayacak.

MEHMET AYAN - TRABZON'A NAZAR BONCUĞU OLSUN!

Hürriyet yazarı Mehmet Ayan, Trabzonspor'un Freiburg karşısında aldığı yenilgi bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

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"İkinci yarıdaki baskın oyun 'acaba' dedirtse de maçın genelinde iyi olduğumuz söylenemez.

Gaziantep FK maçı bazı ayrıntıları bize anlatıyordu. Sadece kazanılan maçın adamı Muçi, sırrı deneyim, tercümesi sabırdı. Kalite kazanmıştı. Freiburg mücadelesi Gaziantep’in turnusolu olacaktı. Dengede başlayan mücadelenin 14.dakikasında gelen gol aslında altından kalkılabilir bir durumu ortaya koyuyordu. İlk yarının kalan bölümünde zaman-zaman oyuna ortak olsak dahi egemen olamadık. 40’da Salah’ın soldan gelen ortaya harika vuruşunda golü bulsak, iş başka yöne taşınabilirdi.

Topla oynamada 58/42 üstünlük çok önemli değildi. Rakibin 10 şutunda bulduğu 4 isabete mukabele kanımca daha önemliydi. Alman disiplini Alman hocanın takımına üstünlük kurmakta, oyunu bir türlü bize bırakmamaktaydı.

BASKILI AMA VERiMSiZ

İkinci yarıda ‘ne demekse’ topu bize bıraktılar. 68/32 önde olmamıza rağmen verimsizdir. Kuşkusuz bunda Dju’lu güzel oyuna duyulan özlemin etkisi vardı. Sezon başından bu yana Salah’ın doğru partneri Dju idi. Onuachu’lu oyundan verim gelmiyordu sanırım da gelmeyecekti. 1.37’yi bulan gol beklentimize rağmen nafile baskılarımız, boşa giden duran toplarımızla oynamaktaydık. 15 şuttaki 2 isabetimiz maçta verimsizliğimizi anlatıyordu. Rakip de 14’te bulduğu golün konforunu 76 dakika sürdürdü. Doğru durdular, sonucu aldılar.

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Nazar boncuğu olsun Thomas Reis ile ilk yenilgi... İkinci yarıdaki baskın oyun ‘acaba’ mı dedirtse de, maçın genelinde iyi olduğumuz söylenemez. Bu şarkı da burada bitmez!"