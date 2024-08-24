Trabzonspor'un forvet listesinde 4 aday var!

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Hücumda takımın liderliğini yapacak oyuncu eksikliğini Clermont’tan Muhammed Cham’ı renklerine katarak gideren Trabzonspor yönetimi şimdi gözünü santrfor transferine çevirdi. Takımın Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı son 4 maçta hiç gol atamamasını dikkate alan yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği niteliklere sahip bir forvet alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti.

EN GEÇ 1 HAFTA İÇİNDE BİTİRİLECEK

Trabzonspor’un santfor listesinde; geçen sezon takımda kiralık oynayan Southampton’dan Paul Onuachu’nun yanı sıra Burnley’den Wout Weghorst, Sivasspor’dan Rey Manaj ve Genk’ten Tolu Arokodare yer alıyor. Bordo mavili yönetim golcü transferini en geç bir hafta içinde bitirmeyi planlıyor.